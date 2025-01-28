Путин поручил заранее подыскать участникам СВО работу на гражданке

Главы регионов должны заранее озаботиться подготовкой рабочих мест для мужчин, которые вернутся из зоны проведения спецоперации. Важно обеспечить их хорошей работой с достойной оплатой труда, сказал президент России Владимир Путин на встрече с работниками АвтоВАЗа.

Глава государства заявил, что инициировал кадровую программу «Время героев» в расчете на то, что ее подхватят регионы. Так и произошло — например, ее реализуют в Тольятти. Путин поручил сделать так, чтобы по возвращении с СВО люди могли трудоустроиться и получать достойную зарплату.

«И заранее во всех регионах России руководители регионов должны подумать, как строить эту работу», — сказал он.

Программа «Время героев», по словам президента, стала одним из направлений подготовки к возвращению в мирную жизнь. Однако для участия в ней требуются наличие высшего образования и управленческий опыт. Путин поручил правительству системно усовершенствовать работу с бывшими военнослужащими.

Визит президента в Самарскую область прошел 28 января. На АвтоВАЗе Путин оценил предсерийный образец Lada Iskra и поручил ускорить переход чиновников на российский автопром.