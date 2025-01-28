Путину в Тольятти показали новый автомобиль Lada Iskra

Президент России Владимир Путин 28 января прибыл в Самарскую область. Рабочая поездка главы государства началась с посещения завода «АвтоВАЗ» в Тольятти, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль Lada Iskra, старт производства которого намечен на апрель 2025 года», — отметили в сообщении.

Президенту продемонстрировали автомобиль в разных кузовах и красном, белом и синем цветах. Путин открыл дверь одного из седанов, чтоб посмотреть салон. Садиться в машину он не стал.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации в режиме видеоконференции. Президент выйдет на связь с площадки производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара», сообщало РИА «Новости». Часть мероприятия пройдет в закрытом режиме.