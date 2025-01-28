Путин потребовал завершить пересадку чиновников на отечественные машины

Процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца. Но окончательно сделать это пока не удалось, отметил в ходе общения с работниками АвтоВАЗа президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что одним из препятствий является сложность в определении российского автомобиля и считать ли отечественными машины, только собранные на заводах страны.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», — привел слова Путина «Интерфакс».

Президент добавил, что вопрос с использованием отечественных машин уже практически удалось решить для государственных компаний. Путин отметил, что это одна из мер поддержки отечественного машиностроения.

В июле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал заменить все машины в служебном автопарке на отечественные. Он пояснил, что в России есть марки Lada, Aurus и «Москвич», которые не уступают иномаркам. Кроме того, это станет дополнительной мерой поддержки отечественных производителей.