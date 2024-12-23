С заботой и вниманием. Андрей Воробьев — о поддержке бойцов СВО и их семей

Меры поддержки участников спецоперации сохранят и расширят в Подмосковье в 2025 году. Скоро в регионе начнет работать новое подразделение — ассоциация ветеранов СВО. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям с итогами года.

«Спасибо всем сотрудникам и координаторам за то, что каждую сложную ситуацию вы проживаете как свою личную и ищете способы решить тот или иной вопрос. Наши главы, депутаты, вся наша команда вовлечена в сопровождение семей участников СВО. Задача — не только отработать каждый отдельный случай, но и видеть системные, самые востребованные темы. Забота и внимание к бойцам и семья в течение времени не должны становиться меньше», — подчеркнул губернатор.

Он рассказал об участниках президентской программы «Время героев», которые прошли стажировку и стали частью команды правительства Подмосковья. Это Кирилл Лосунчуков и Владимир Горох.

«У нас создается региональное подразделение ассоциации ветеранов СВО и продолжается работа программы „Время героев“. Мы ни на минуту не останавливаем поддержку ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких», — добавил Андрей Воробьев.

Уже полтора году эту работу в Московской области регулирует фонд «Защитники Отечества». Его сотрудники помогают решить любые вопросы, связанные с документами, льготами, реабилитацией и лечением.