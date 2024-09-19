Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами современного вооружения

Вооруженные силы России обеспечат серийными образцами современного вооружения. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании по вопросам развития армии в условиях специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Россия уделяет большое внимание укреплению армии и флота», — отметил президент.
Путин добавил, что речь идет о модернизации и улучшении технических характеристик существующей техники, а также о перспективных разработках новых высокотехнологичных образцов.
Глава государства на совещании объяснил, для чего нужно увеличение штатной численности армии. Он отметил, что эффективность применения нового вооружения будет зависеть от личного состава ВС РФ.
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