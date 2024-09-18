Путин объяснил, зачем увеличил численность ВС России

В России реализуют комплексную программу переоснащения армии и флота, куда поступят новые образцы современных вооружений, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития Вооруженных сил в условиях СВО. Для применения этой техники необходимы высококвалифицированные кадры, чем и обусловлен указ об увеличении численности ВС России, отметил глава государства.

Путин рассказал, что войска получат серийные образцы высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации и других армейских комплексов.

«Нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооруженных сил», — добавил президент.

По его словам, органы власти должны обеспечить комплектование армии обученными людьми и подготовленным личным составом.

«Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооруженных сил», — резюмировал глава государства и напомнил, что документ вступит в силу уже 1 декабря.

На увеличение численности ВС России обратили внимание в США. Там заявили, что серьезно относятся к этому решению.