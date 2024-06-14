События на Украине являются следствием агрессивной политики Запада. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

Украинский кризис — не конфликт двух государств и не двух народов. Русских и украинцев объединяют общие история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей. Если бы конфликт спровоцировали какие-то проблемы между двумя странами, они нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия, отметил президент.

«Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта — не в двусторонних отношениях. События на Украине — прямой результат мирового и европейского развития конца XX — начала XXI века, той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы», — подчеркнул Путин.

Встреча президента с руководством МИД проходит 14 июня на Смоленской площади. В рамках мероприятия обсудят все ключевые международные темы.