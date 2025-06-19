Личная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским будет иметь смысл на завершающем этапе переговоров. Президент России Владимир Путин заявил об этом на встрече с главами международных информагентств в Санкт-Петербурге.

«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом — если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом. Вопрос — кто будет подписывать документы», — сказал он.

Встреча на высшем уровне, по мнению Путина, могла бы пройти на завершающем этапе российско-украинских переговоров, чтобы поставить точку в вопросе урегулирования.

Президент вспомнил, как участвовал в минских переговорах. Запад нарушил взятые там обязательства, а экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала — соглашения требовались лишь для того, чтобы выиграть время на вооружение Украины. Поэтому Путин призвал найти решение, которое не только положило бы конец сегодняшнему конфликту, а создало бы условия для предотвращения подобного в длительной перспективе.

Он также усомнился в том, что Германия могла бы стать посредником. Путин заявил, что эту роль должна играть нейтральная страна.