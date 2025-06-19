Путин усомнился, что ФРГ может стать посредником в вопросе Украины

Германия не может быть посредником в украино-российском конфликте, потому что эта страна не является нейтральной. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями международных информагентств на ПМЭФ.

Российский лидер обратил внимание, что Германия поддерживает Украину, как сторону конфликта.

«Может ли Германия внести больший вклад, чем Соединенные Штаты, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в зоне спецоперации на стороне противника стреляют немецкие танки Leopard. В качестве примера он также привел размышления властей Германии о возможных поставках ракет Taurus киевскому режиму. Это, по словам российского президента, «вызывает большие вопросы».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о новых антироссийских санкциях.