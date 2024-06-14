Президент России Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел обсудит все ключевые международные вопросы, в том числе по Украине. Такое заявление помощник главы государства Юрий Ушаков сделал в комментарии Life.ru .

«Все будем обсуждать. Украину, все главные вопросы», — сказал он.

Как отметили авторы публикации, мероприятие не анонсировали, но на него пригласили около 100 журналистов, в том числе из недружественных стран.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прекращение боевых действий и установление мира на Украине зависит от Путина. Глава российского государства заявлял, что готов начать переговоры о заключении соглашения с республикой, но только с легальными властями. Однако президент Владимир Зеленский, уже утративший свою легитимность, исключил компромиссы с Россией.