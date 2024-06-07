Путин назвал власть на Украине узурпированной

Путин заявил о готовности к переговорам с легитимными властями Украины

Власть на Украине подпала под узурпацию. Но Россия готова найти того, с кем можно вести переговоры. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что, по Конституции Украины, после истечения срока президента полномочия переходят к спикеру Рады.

«Так что, если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем. Мы готовы», — заявил Путин.

Президент добавил, что за основу можно взять стамбульское соглашение, к которому стороны пришли весной 2022 года, но исходить надо из реалий сегодняшнего дня.

В ходе своего выступления Путин отметил, что все военные конфликты заканчиваются договоренностями о мире. Но они могут идти только на базе военного поражения или победы. Он добавил, что Россия рассчитывает и добьется успеха в ходе выполнения специальной военной операции.