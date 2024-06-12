Президент Украины Зеленский отказался идти на компромиссы в диалоге с Россией

Конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока страна не урегулирует ситуацию на своих условиях. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время речи в бундестаге. Запись выступления он опубликовал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер прокомментировал возможность перемирия с Россией и исключил любые компромиссы. По словам Зеленского, украинцы восстановят мирную жизнь только после того, как конфликт закончится на условиях руководства государства.

«И каждый, кто защищал свой родной дом <…> — все они заслуживают достойного завершения конфликта, не оставляющего сомнений, а кто же победил», — подчеркнул он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис предупредил Зеленского о том, что инициатива наступления на Харьковском направлении сохранилась за ВС России. Несмотря на переброску войск ВСУ, российские военные по-прежнему имеют господство в воздухе. Эксперт добавил, что украинская армия несет большие потери и не может проводить полномасштабные операции.