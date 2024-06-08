Путина назвали гарантом мира на Украине

Глава МИД Германии Бербок заявила, что мир на Украине зависит от Путина

Прекращение боевых действий и установление мира на Украине зависит от президента России Владимира Путина. С таким заявлением на предвыборном митинге выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщило издание Die Welt .

В ходе своего выступления руководитель немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине столько, сколько потребуется.

«От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир», — заявила Бербок.

Президент России в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что готов начать переговоры о заключении мирного соглашения с Украиной, но только с легальными властями.

Путин подчеркнул, что после истечения президентских полномочий Владимира Зеленского не считает его легитимным главой государства, а рассматривает как узурпатора власти.

Российский лидер предложил положить в основу будущего соглашения о мире договоренности, которых делегации двух стран достигли в Стамбуле весной 2022 года, но при условии, если в итоговый документ включат реалии сегодняшнего дня.