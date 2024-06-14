Путин призвал к постепенному восстановлению отношений с Украиной и Европой

Президент Владимир Путин призвал оставить позади «трагическую страницу истории» и приступить к постепенному восстановлению отношений как с Украиной, так и с Европой. Заявление прозвучало на встрече главы государства с руководством МИД.

«Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», — сказал Путин.

Он добавил, что урегулировать украинский конфликт и договориться о безопасности Европы невозможно без участия России, «честного и ответственного разговора» с ней.

Российская сторона готова к переговорам «хоть завтра», подчеркнул президент. Он назвал главные условия: вывод украинских войск из новых регионов России и отказ Украины от планов вступить в НАТО. Когда эти два условия будут выполнены, Россия «буквально в ту же минуту» прикажет прекратить огонь и приступить к переговорам, заверил Путин. Он заявил: РФ рассчитывает, что Украина примет решение самостоятельно.