Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его мирный план

Песков: Путин назвал реакцию Украины и Запада на его мирный план предсказуемой

Фото: РИА «Новости»

Президенту Владимиру Путину доложили о реакции Украины и Запада на его инициативу по мирному урегулированию конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

По словам Пескова, глава государства назвал реакцию Запада и Украины на его мирный план предсказуемой.

На встрече с руководством МИД Путин обозначил условия для начала переговоров России и Украины. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины российский лидер назвал принципиальной позицией.

Владимир Зеленский назвал инициативу Путина «ультиматумом, которому нельзя доверять».

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