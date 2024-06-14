Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его мирный план

Президенту Владимиру Путину доложили о реакции Украины и Запада на его инициативу по мирному урегулированию конфликта. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
По словам Пескова, глава государства назвал реакцию Запада и Украины на его мирный план предсказуемой.
На встрече с руководством МИД Путин обозначил условия для начала переговоров России и Украины. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины российский лидер назвал принципиальной позицией.