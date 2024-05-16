16 мая 2024, 08:56
Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину — Песков
Кремль: Украину обязательно будут обсуждать на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ситуация на Украине обязательно станет одной из тем на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал «Известиям».
«Украина обязательно будет обсуждаться», — сказал Песков.
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Официальный представитель Кремля добавил, что российская сторона приветствует любые мирные инициативы по украинскому конфликту. Москве импонирует видение китайской стороны, возможных перспектив и «возможной почвы» для урегулирования кризиса.
О том, что Россия положительно оценивает подходы КНР к урегулированию украинского конфликта, говорил и президент Владимир Путин. В стране даже называли мудрой позицию Китая по этому вопросу. К сожалению, подчеркнул лидер российского государства, инициативы не получают поддержки ни от Украины, ни от ее западных покровителей.
Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином 16 мая. Визит в Китай стал первой зарубежной поездкой президента России после инаугурации.
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