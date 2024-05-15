Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом | 360°

Важное 15 мая 2024, 23:35 Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прилетел в Китай, сообщило РИА «Новости». Это его первый зарубежный визит после переизбрания.

Глава государства пробудет в Китае два дня. В первый день российский лидер будет в Пекине, где встретится с председателем КНР Си Цзинпином.

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На второй день Путин поедет с визитом в Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян.

Ранее Путин пояснил, почему выбрал для первого визита Китай. Российский лидер завил, что его выбор определил беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами. С Си Цзиньпином Путин знаком с 2010 года и считает его доброжелательным и открытым.