Ушаков назвал мудрой позицию Китая по украинскому кризису | 360°

14 мая 2024, 19:14
Ушаков назвал мудрой позицию Китая по украинскому кризису
Ушаков: Россия оценила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису
Российская сторона отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости».
«Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения», — сказал он.
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Россия также ценит мудрую позицию китайских партнеров, касающуюся неучастия страны в международной конференции по Украине в Швейцарии.
Президент Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Лидеры двух стран определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу и кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов тоже поучаствуют в неформальной встрече.
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