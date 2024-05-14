Ушаков назвал мудрой позицию Китая по украинскому кризису | 360°

Мир 14 мая 2024, 19:14 Ушаков назвал мудрой позицию Китая по украинскому кризису Ушаков: Россия оценила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису РИА «Новости»

Читать 360 в

Российская сторона отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщило РИА «Новости».

«Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения», — сказал он.

Реклама

Россия также ценит мудрую позицию китайских партнеров, касающуюся неучастия страны в международной конференции по Украине в Швейцарии.

Президент Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая. Лидеры двух стран определят ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу и кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов тоже поучаствуют в неформальной встрече.