Россия готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений из зоны СВО. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством МИД.

Он назвал простые условия для старта переговоров с Украиной. Путин отметил, что ВСУ должны выйти из новых российских регионов в пределах их административных границ, существовавших в момент их вхождения в республику. Как только киевские власти сообщат о готовности к такому решению, выведут войска и официально откажутся от вступления в НАТО, Россия моментально прекратит огонь и сядет за стол переговоров.

«Естественно, гарантируем безопасный и беспрепятственный отвод украинских частей и соединений», — подчеркнул российский лидер.

Он еще раз подчеркнул, что РФ готова к переговорам «хоть завтра». Президент также напомнил, что изначально мирное соглашение отвергла сама Украина. Власти страны сделали это по указу западных кураторов, в том числе Великобритании.