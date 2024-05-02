США заявили о готовности России к мирным переговорам по Украине без уступок | 360°

Мир 02 мая 2024, 21:07 США заявили о готовности России к мирным переговорам по Украине без уступок Глава Нацразведки США Хейнс: Россия готова к переговорам по Украине без уступок Unsplash

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Российский президент Владимир Путин на протяжении нескольких месяцев указывает на готовность к переговорам по разрешению украинского конфликта, в том числе с участием США, но не к существенным уступкам. Такое заявление сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, ее процитировал RT.

«Как и Украина, Путин на протяжении месяцев указывает на готовность вступить в переговоры с Украиной и США относительно будущего Украины, но без какого-либо признака, что он готов к значительным уступкам», — заявила Хейнс.

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Глава Нацразведки признала, что Вооруженные силы России используют на Украине «все более агрессивную тактику», призванную убедить Украину, что продолжение военных действий лишь увеличит ущерб без шансов на победу.

В Швейцарии в июне пройдет конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине. Россию на саммит не пригласили.