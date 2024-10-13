Пушилин посетил Дзержинск и рассказал о боях в городе

Бои против украинских боевиков на улицах Дзержинска (украинское название — Торецк) ведет 132-я бригада. О ситуации в городе рассказал по итогам своей поездки глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале .

Он пояснил, что командир мотострелкового батальона с позывным Остап сообщил, что бои продолжились в городской черте, но после полной зачистки Дзержинска для российских войск откроется дорога в северные районы, которые пока контролирует киевский режим.

Пушилин добавил, что в ходе посещения города также узнал о количестве мирных жителей, переселенных в пункты временного размещения, и о состоянии инфраструктуры, часть которой полностью уничтожена.

Отличившимся бойцам глава ДНР вручил памятные наручные часы и узнал про их проблемы.

«Полное освобождение Дзержинска не за горами», — пообещал Пушилин.

Сегодня же стало известно, что украинские военные приступили к отходу из Дзержинска после обрушения линии обороны.

Украинский военный эксперт Денис Попович ранее сравнил ситуацию в городе со многослойным пирогом: рядом стоящие дома могут находиться под контролем противоборствующих сил. Он добавил, что после освобождения города российские войска начнут наступление на Константиновку.