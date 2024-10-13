ВСУ начали уходить из Торецка

Украинские националисты начали отводить силы из города Торецка (Дзержинска) в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Источник отметил, что боевики буквально «вынуждены бежать».

«В Дзержинске для противника обстановка весьма плачевная. Они снова вынуждены бежать. Сейчас наблюдаем частичный вывод подразделений ВСУ из города», — сказал он.

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на военнослужащего российской армии добавил, что продвижение в Торецке развивается стремительно. По его словам, ВС России уже установили контроль над большей частью города, однако штурм продолжается. Минобороны эту информацию никак не комментировало.

Эксперт Денис Попович отмечал, что освобождение Торецка позволит армии России выйти на Константиновку, а также развивать успех в направлении Часова Яра. Ранее Минобороны показало на видео уничтожение украинских позиций в городе.