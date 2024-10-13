Украинцев предупредили по радио о возможной потере Дзержинска

Взятие Дзержинска (Торецка) позволит России выйти на Константиновку, заявил военный эксперт Денис Попович. Он в эфире радиостанции New Voice предупредил украинцев о возможном поражении их войск.

Попович подтвердил, что в Дзержинске рухнула линия обороны и начались уличные бои. Обстановку в городе он сравнил с многослойным пирогом — один дом может принадлежать российским войскам, а соседний украинским.

«Если они примут Торецк, то тогда они смогут наступать на Константиновку с другой стороны. То есть одно направление [для наступления на Константиновку] — это Часов Яр, второе направление — это Торецк», — сказал гость программы.

Российские войска вошли в Дзержинск в середине августа. К началу октября они продвинулись одновременно в нескольких направлениях — от шахты «Северная» в центр города и на север.