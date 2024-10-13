Пушилин заявил о безвозвратном уничтожении ряда объектов в Дзержинске

Несколько инфраструктурных объектов, в том числе здание городской администрации, в освобождаемом российскими военными Дзержинске (украинское название — Торецк) уничтожены безвозвратно. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Во время посещения освобождаемого Дзержинска ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Увы, некоторые, в том числе здание городской администрации, уничтожены безвозвратно», — отметил он.

Пушилин предрек скорое полное освобождение Дзержинска от ВСУ и уточнил, что бои уже идут в городской черте.

Дзержинск, который украинские власти в 2016 году переименовали в Торецк, находится в 10 километрах на северо-запад от Горловки в ДНР.

Ранее 13 октября стало известно, что ВСУ начали выводить свои силы из пределов Дзержинска. Источник ТАСС отмечал, что они «вынуждены бежать».