«Птицы уже в небе»: Минобороны показало кадры ударов БПЛА по логистике ВСУ

Минобороны показало видео ударов по логистике ВСУ в Краматорске и Запорожье

Российские беспилотники сорвали подвоз материальных средств противника в Краматорском районе ДНР и в Запорожской области. Кадры боевой работы операторов дронов опубликовало Минобороны .

«Наши птицы уже в небе: наивысший уровень опасности на дорогах для ВСУ», — заявили в ведомстве.

На видео показаны удары по пункту управления беспилотниками Вооруженных сил Украины и гаражу, где они хранились.

Накануне российские военные вновь атаковали портовую инфраструктуру ВСУ, в том числе два сухогруза, доставлявших украинским бойцам вооружение и военное имущество.

В Днепропетровской области артиллеристы группировки войск «Восток» ликвидировали опорные пункты ВСУ в лесополосах и городской застройке. Удары нанесли высокоточными корректируемыми снарядами «Краснополь».

Также Минобороны опубликовало кадры удара по двум украинским военным, которые решили прокатиться на одном самокате.