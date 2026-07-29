ВС России поразили два сухогруза, доставлявших вооружение для ВСУ
Вечером 28 июля и ночью на 29 июля ВС России продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
На переходе морем восточнее Одессы российские беспилотники поразили два сухогруза, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».
Также в результате ударов БПЛА в порту «Николаев» удалось поразить объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами.
Ранее стало известно, что российские дроны разгромили военные балкеры ВСУ в акватории Днепро-Бугского лимана.