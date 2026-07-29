Опубликовано видео с ударом БПЛА по ехавшим на одном самокате двум бойцам ВСУ

В зоне спецоперации российский беспилотник атаковал двух украинских боевиков, решивших вдвоем прокатиться на одном самокате. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, как по проселочной дороге проехали два самоката. На одном из них ехали два украинских боевика. Вскоре в центре записи появилась надпись «Снизь скорость». Спустя несколько секунд украинские военные упали с самоката, испугавшись российского БПЛА.

«Напоминаем: кататься вдвоем опасно», — говорится в подписи к видео.

Ранее российские военные атаковали БПЛА два украинских сухогруза в николаевском порту. По ним ударили, когда с их бортов транспортировали грузы военного назначения.