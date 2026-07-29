Артиллеристы группировки войск «Восток» с помощью высокоточных корректируемых снарядов «Краснополь» уничтожили опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Операторы разведывательных БПЛА обнаружили опорники и места размещения солдат ВСУ в лесополосах и городской застройке села Великомихайловка. Они передали координаты целей расчетам самоходных артустановок «Мста-С».

«Артиллеристы нанесли удары высокоточными боеприпасами „Краснополь“ по укрепленным позициям в лесополосах и зданиям, которые противник использовал для размещения живой силы», — уточнили в Минобороны.

Бойцы ВС России уничтожили опорники, огневые позиции, укрытия и резервы живой силы противника. Это лишило ВСУ возможности усилить свои передовые подразделения и ослабило устойчивость их обороны на этом участке.

Ранее пресс-служба Ростеха сообщала, что «Краснополь» превзошел по точности западные управляемые снаряды.