Противокорабельную ракету «Нептун» сбили над Белгородской областью
Силы ПВО сбили ракету «Нептун» и 29 снарядов Vampire над Белгородской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 29 реактивных снарядов Vampire и противокорабельную ракету «Нептун», запущенные с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что запущенные снаряды пересекли границу российского региона около 22:30 по московскому времени. Целями украинских боевиков назвали теракты на российских объектах.
«Дежурными средствами ПВО одна ПКР „Нептун“ и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью», — подчеркнули в пресс-службе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрел ракетных систем залпового огня попал город Шебекино. Он добавил что в семи домах осколки выбили окна и посекли кровли. Также повреждения получили линия электропередач и газопровод. Для ликвидации аварий на место прибыли специалисты. Сотрудники администрации начали обход по территории, для сбора данных о пострадавшем имуществе.
Жертвами обстрела украинских боевиков с субботу 25 мая, стала жительница поселка Дубовое и двое жителей поселка Октябрьский. Такие данные привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что ранения различной степени тяжести получили 10 жителей Октябрьского.