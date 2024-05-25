Противокорабельную ракету «Нептун» сбили над Белгородской областью

Силы ПВО сбили ракету «Нептун» и 29 снарядов Vampire над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 29 реактивных снарядов Vampire и противокорабельную ракету «Нептун», запущенные с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что запущенные снаряды пересекли границу российского региона около 22:30 по московскому времени. Целями украинских боевиков назвали теракты на российских объектах.

«Дежурными средствами ПВО одна ПКР „Нептун“ и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью», — подчеркнули в пресс-службе.