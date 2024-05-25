Два человека погибли при ударе ВСУ по поселку Октябрьский

Белгородский поселок Октябрьский оказался под ударом ВСУ. В результате обстрела погибли два человека, еще 10 пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким», — отметил он.

Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадали 10 мирных жителей, в том числе восьмилетний мальчик. Все они получили осколочные ранения разных частей тела.

«Все они доставлены в лечебные учреждения Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается. Одну из пострадавших женщин после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение», — уточнил губернатор Белгородской области.

Один из выпущенных украинскими националистами снарядов угодил в частный жилой дом. Здание загорелось. Еще в 21 частном жилом домовладении выбило окна, посекло кровлю, фасады и заборы.

«В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля», — сказал Гладков.

На место уже прибыли оперативные службы. Глава региона подчеркнул, что информацию о последствиях обстрела будут уточнять.

Днем 25 мая в Шебекине местная жительница получила осколочное ранение в результате атаки дрона-камикадзе.