Два человека погибли при ударе ВСУ по поселку Октябрьский
Гладков: ВСУ обстреляли поселок Октябрьский, двое погибли, 10 пострадали
Белгородский поселок Октябрьский оказался под ударом ВСУ. В результате обстрела погибли два человека, еще 10 пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким», — отметил он.
Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадали 10 мирных жителей, в том числе восьмилетний мальчик. Все они получили осколочные ранения разных частей тела.
«Все они доставлены в лечебные учреждения Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается. Одну из пострадавших женщин после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение», — уточнил губернатор Белгородской области.
Один из выпущенных украинскими националистами снарядов угодил в частный жилой дом. Здание загорелось. Еще в 21 частном жилом домовладении выбило окна, посекло кровлю, фасады и заборы.
«В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля», — сказал Гладков.
На место уже прибыли оперативные службы. Глава региона подчеркнул, что информацию о последствиях обстрела будут уточнять.
Днем 25 мая в Шебекине местная жительница получила осколочное ранение в результате атаки дрона-камикадзе.