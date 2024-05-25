В Белгородской области погибла женщина в результате атаки ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинских боевиков погибла мирная жительница поселка Дубовое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой», — уточнил глава региона.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

В поселке есть и другие пострадавшие. По предварительной информации, еще три женщины получили осколочные ранения различных частей тела.

Еще один человек пострадал в селе Таврово.

Бригады скорой помощи доставили пострадавших в городскую больницу № 2 в Белгороде. Некоторые обратились к медикам самостоятельно.

Врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь, уточнил губернатор.

Ранее в Белгородской области пострадал ребенок, когда украинские боевики атаковали с беспилотника движущийся легковой автомобиль на дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка.