«Прострелили лодыжки». ВСУ перед убийством издевались над стариками в курском селе

Солдаты ВСУ издевались над стариками в курском селе Русское Поречное перед тем, как убить, сообщил начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Восток. Им прострелили лодыжки, а одному мужчине размозжили череп, написало РИА «Новости» .

Зашедшие в село российские военные проверяли подвалы на наличие украинских боевиков и обнаружили в трех из них тела мирных жителей. В первом находились мужчина и женщина, расстрелянные в упор. Во втором бойцы нашли тела трех мужчин и двух женщин старше 60 лет с простреленными лодыжками.

«Видно, что [им] также стреляли непосредственно в грудь. И у одного человека три выстрела было в затылок, потому что голова практически была уничтожена, череп был уничтожен», — рассказал он.

В третьем подвале лежали тела двух мужчин с ранениями от пуль. Боевики ВСУ их закидали гранатами, чтобы помешать опознанию.

Боец с позывным Лорд рассказал, что шестерых человек могли убить во сне. Всех убитых людей избили перед смертью, у них остались гематомы.

Ранее СК России сообщил, что пятеро боевиков ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное и спрятали в подвалах домов.