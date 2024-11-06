«Просто убрал в сторону». Боец объяснил, почему не прочел полученное от ребенка письмо

Военнослужащие в Курской области получили гуманитарную помощь и письма поддержки от детей. Боец с позывным Кот сообщил в эфире программы «Вести. Курск» , что не смог открыть доставшийся ему конверт из-за слишком сильных эмоций.

«Привезли носки в зип-пакете. Видно, бабушка связала носки, а там еще было от ребенка письмо. Это, конечно, очень трогательная история, я не смог его прочитать, просто убрал в сторону. Тяжело, на самом деле», — сказал он.

Мужчина приехал в зону боевых действий из Новосибирска. Он работал водителем, но в августе решил стать добровольцем, подал заявление и отправился на подготовку. Теперь он сражается на Суджанском направлении, журналисты застали мужчину в штабе в одном из заброшенных домов.

Акцию «Письмо солдату» запустили Минобороны и Минпросвещения. Школьники и студенты пишут послания участникам спецоперации.