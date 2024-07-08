Дети из Химок отправили письма бойцам СВО ко Дню семьи

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Патриотическая акция «Письмо солдату» прошла в Химках. Воспитанники школ и детских садов написали письма бойцам специальной военной операции.

Отправку писем на фронт организовали заместитель главы Химок Александр Цуканов и муниципальный депутат Валентин Герасимов вместе с сотрудниками «ХимСпаса».

«Дети из разных школ и детских садов Химок с огромным энтузиазмом приняли участие в акции. В своих письмах они выразили солдатам слова благодарности за мужество и отвагу и пожелали им скорейшего возвращения домой. Каждое детское письмо — это лучик тепла и надежды для наших бойцов, которые сейчас находятся далеко от дома, защищая нашу Родину», — сказал Валентин Герасимов.

Все письма бережно собрали, в ближайшее время их отправят в зону специальной военной операции, где каждое послание найдет своего адресата.

«Такие акции, как „Письмо солдату“, помогают детям осознать важность подвига наших защитников и формируют у них чувство гордости за свою страну. Сейчас российские военнослужащие разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении и народной поддержке, которую чувствуют бойцы специальной военной операции, кроется несокрушимая мощь России», — подчернкула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Остановить Чикатило. Как ловили одного из самых страшных убийц в СССР

«Собирают лохов». Можно ли будет заработать в кликере Hamster Combat

«Умерли в один день». Что известно о святых Петре и Февронии

Девальвация Макрона. Что ждет Францию после парламентских выборов

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте