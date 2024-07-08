Дети из Химок отправили письма бойцам СВО ко Дню семьи

Отправку писем на фронт организовали заместитель главы Химок Александр Цуканов и муниципальный депутат Валентин Герасимов вместе с сотрудниками «ХимСпаса».

«Дети из разных школ и детских садов Химок с огромным энтузиазмом приняли участие в акции. В своих письмах они выразили солдатам слова благодарности за мужество и отвагу и пожелали им скорейшего возвращения домой. Каждое детское письмо — это лучик тепла и надежды для наших бойцов, которые сейчас находятся далеко от дома, защищая нашу Родину», — сказал Валентин Герасимов.

Все письма бережно собрали, в ближайшее время их отправят в зону специальной военной операции, где каждое послание найдет своего адресата.

«Такие акции, как „Письмо солдату“, помогают детям осознать важность подвига наших защитников и формируют у них чувство гордости за свою страну. Сейчас российские военнослужащие разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении и народной поддержке, которую чувствуют бойцы специальной военной операции, кроется несокрушимая мощь России», — подчернкула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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