Трамп раскрыл запросы Украины по системам Patriot

Украина попросила у США дорогие и редкие зенитные ракетные комплексы Patriot. Американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с журналистами в Белом доме, что пока не принял решение о поставках. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Они в действительности очень редкие, потому что много систем были отправлены на Украину. Но я знаю, что они сделали запрос. Нам придется это изучить. Это очень, очень дорогая система», — сказал он.

По словам Трампа, Вооруженные силы Украины рассчитывали получить батарею. Он выразил сожаление о том, что США вынуждены тратить на военную помощь киевскому режиму такие значительные суммы.

Трамп согласился помочь с укреплением системы ПВО в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля, сообщили «Известия». Незадолго до этого Пентагон приостановил поставки вооружений.