Несогласованная пауза в поставках оружия на Украину вызвала переполох в Белом доме

Глава Пентагона Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о решении приостановить поставки вооружений Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN .

По его данным, Хегсет принял решение в одностороннем порядке. Из-за того,что он не предупредил заранее администрацию президента Дональда Трампа, там возник переполох.

Телеканал добавил, что глава Пентагона также хотел сделать паузу в передаче военной помощи ВСУ в феврале этого года, но тогда его решение «быстро отменили».

«Этот эпизод подчеркивает часто бессистемный процесс принятия политических решений в администрации Трампа, особенно при Хегсете в Министерстве обороны», — отметил CNN.

Ранее представитель Госдепа Темми Брюс объяснила, что приостановка в поставках оружия и военной техники на Украину была временной. США снова начнут отправлять помощь ВСУ. Брюс подчеркнула, что Белый дом является сторонником Украины и позиция США касательно республики осталась неизменной.