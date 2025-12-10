Военный эксперт Кнутов: Сырский просчитался и оголил фронт на юге для ВС России

Чуть больше месяца прошло с тех пор, как российская армия прорвала первую серьезную линию обороны ВСУ на востоке Запорожской области, которая проходила по реке Янчур. За это время войска продвинулись еще примерно на 15 километров в сторону областного центра. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил aif.ru , почему российская армия ускорила свое продвижение на юге.

По мнению Кнутова, затяжные бои в Донбассе сыграли ключевую роль. Киев упорно не желал отдавать покровско-мирноградскую агломерацию, имевшую для него особое значение в контексте мирных переговоров.

В попытке отбросить наши войска он бросал туда все новые силы. Ради контрнаступления в районе осажденных городов главком ВСУ Александр Сырский был вынужден перебросить часть украинских подразделений с запорожского, сумского и харьковского направлений. С военной точки зрения это решение было неоправданным.

«Сырский просчитался, когда оголил фронт на юге. Надо отдать должное нашему командованию: мы не упустили возможность, а очень грамотно ею воспользовались», — заявил Кнутов.

Другая причина наступления без сбавления темпов — тактика боя. Она объединяет методы, которые использовали до появления беспилотников, когда ключевую роль играли танки и артиллерия, с реалиями современной войны, где маневры ограничены из-за большого количества FPV-дронов.

«Благодаря грамотному чередованию тактических приемов наше продвижение на фронте многократно ускорилось», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее Сырский призвал нарастить обороноспособность Украины путем усиления мобилизации. Военачальник подчеркнул, что российские войска продолжают наступление. В таких условиях у Украины нет иного выбора, кроме как усилить свою армию.