Сырский призвал нарастить обороноспособность Украины путем усиления мобилизации

Украине нужно нарастить оборонный потенциал, в том числе с помощью усиления мобилизации. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

Военачальник отметил, что войска России продолжают наступательные действия. Это не оставляет Украине иного варианта, кроме как укреплять собственную армию.

«Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты — и, следовательно, качественная подготовка», — сказал Сырский.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что женщины на Украине должны быть готовы в любой момент защитить свою страну в рядах ВСУ. Он отметил, что при заключении мирного соглашения в будущем правительство должно будет подумать о том, как при необходимости привлечь все население к военному сопротивлению, в том числе и женщин.