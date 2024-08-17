Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер оказался беженцем из Донбасса
Shot: пропавший после издевательств ВСУ пенсионер переехал в Курск из ДНР
Пропавший после издевательств со стороны ВСУ житель Курской области Александр Г. переехал в российский регион из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, 73-летний мужчина прибыл в село Гоголевка Суджанского района еще в 2014 году вместе с семьей. В прошлом он был шахтером, который трудился в Донецке всю свою жизнь.
Супруга пропавшего умерла еще в 2012 году. Односельчане относились к пенсионеру с уважением, называли добрым дедушкой.
В последнее время он занимался подсобным хозяйством. В настоящее время ведутся поиски мужчины, в работе задействовали аэроразведку.
Ранее видео с пенсионером завирусилось в Сети. Переодетые в нацистскую экипировку бойцы ВСУ глумились над ним и называли «русским Иваном, которому нужна водка».
Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил за поимку этих боевиков пять миллионов рублей.