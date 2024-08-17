Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер оказался беженцем из Донбасса

Shot: пропавший после издевательств ВСУ пенсионер переехал в Курск из ДНР

Пропавший после издевательств со стороны ВСУ житель Курской области Александр Г. переехал в российский регион из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, 73-летний мужчина прибыл в село Гоголевка Суджанского района еще в 2014 году вместе с семьей. В прошлом он был шахтером, который трудился в Донецке всю свою жизнь.

Супруга пропавшего умерла еще в 2012 году. Односельчане относились к пенсионеру с уважением, называли добрым дедушкой.

В последнее время он занимался подсобным хозяйством. В настоящее время ведутся поиски мужчины, в работе задействовали аэроразведку.

Ранее видео с пенсионером завирусилось в Сети. Переодетые в нацистскую экипировку бойцы ВСУ глумились над ним и называли «русским Иваном, которому нужна водка».

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил за поимку этих боевиков пять миллионов рублей.