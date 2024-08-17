Поиски пострадавшего от издевательств ВСУ курского пенсионера продолжились

Сообщения об убийстве украинскими боевиками курского пенсионера после серии издевательств не подтвердились. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Shot.

Речь идет о герое видео, разошедшемся несколько дней назад по сети, на котором украинские военные в форме немецких солдат-нацистов оскорбляли пожилого россиянина, имитируя иностранный акцент и называя пенсионера «русским Иваном», предлагали ему пить водку.

По данным Shot, к поискам пенсионера подключили аэроразведку.

Дочь пропавшего пожилого мужчины уточнила, что после усиления обстрелов ВСУ перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Суджу. Сама женщина вместе с детьми уехала для поиска жилья в безопасном месте. Но вернуться в город не смогла. Почему отец ушел из дома, она не знает.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей за каждого пойманного украинского боевика, который издевался над пенсионером. Он добавил, что нацисты на Украине все это время прятались по подвалам еще со времен Великой Отечественной войны, и сейчас пришло время загнать их обратно.