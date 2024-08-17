Пропавший после издевательств ВСУ пенсионер нашелся живым

Пенсионер из Курской области, ставший жертвой издевательств со стороны украинских военных, нашелся живым. Украинское МВД опубликовало видео с пожилым человеком, которое разлетелось по соцсетям.

На кадрах 74-летний мужчина рассказал, что его зовут Александр. Также он заявил, что его жизни ничего не угрожает. Пенсионер несколько дней блуждал по оккупированным ВСУ улицам, ему приходилось спать на обочине.

По данным Telegram-канала Shot, пропавший после издевательств со стороны ВСУ мужчина переехал в Курскую область из Донецкой Народной Республики.

Ранее в Сети появилось видео, как двое боевиков в касках СС кричали гадости 74-летнему жителю Суджи. При этом они изображали немецкий акцент. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий позже пообещал награду в пять миллионов рублей за пойманных украинских боевиков, которые издевались над пенсионером.