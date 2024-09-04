«Проявляет свою сущность». Кремль отреагировал на слова Зеленского о Курской области

Украина идет своей дорогой, планируя закрепиться в Курской области, а России нужно идти своей. Об этом заявил в комментарии Life.ru пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО», — сказал он.

Накануне Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что украинские военные планируют удерживать захваченную территорию Курской области, при этом отказался озвучивать конкретные дальнейшие планы.

При этом он же ранее признал, что нападение на регион не облегчило положение украинских войск в Донбассе.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад «вляпался по самые уши», поставляя Украине военную помощь, которая оказалась в Курской области.