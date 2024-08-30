Полянский: без помощи и оружия Запада Зеленский не вторгся бы в Курскую область

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставляющий Киеву военную помощь и вооружение Запад «по самые уши» вляпался в украинскую авантюру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН назвал фатальной ошибкой Зеленского вторжение ВСУ в мирный регион РФ. По его словам, Киев продемонстрировал, как «головорезы с нацистской символикой» грабят, мародерствуют и расстреливают мирное население.

Полянский подчеркнул, что США и их сателлиты старательно лепили из Украины «невинную жертву чьей-то агрессии», но в действительности все оказалось не так. Запад постарался откреститься от «курской авантюры» Зеленского, но факты говорят о другом.

«Вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру. Без вашей помощи и вашего оружия украинский главарь на нее бы не решился», — сказал Полянский.

Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, хватают и вывозят в неизвестном направлении.