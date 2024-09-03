Зеленский заявил о «планах» на Курскую область

Зеленский заявил, что ВСУ хотят «удерживать» часть Курской области

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные планируют «удерживать» часть территории Курской области, заявил в интервью телеканалу NBC News Владимир Зеленский. По его словам, власти США якобы не знали о готовящейся вылазке ВСУ, и она призвана «прекратить» конфликт.

«Украина будет „удерживать“ территорию, поскольку это является неотъемлемой частью „плана победы“ по прекращению [конфликта]», — отметил Зеленский.

Он поспешил заверить журналистов в том, что администрация Джо Байдена не была в курсе планируемых действий ВСУ в Курской области. Зеленский признался, что не может говорить о том, что украинские военные будут делать дальше, потому что не хочет повторить неудачный опыт озвученного в СМИ плана так называемого «контрнаступления» прошлым летом.

В Курской области заметили украинских боевиков, занимающихся мародерством. Оказалось, что ВСУ перебросили туда подразделение, сформированное из бывших заключенных.

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

Атака дронов. Что делать и как спрятаться при нападении БПЛА

За несколько дней в России пропали три школьницы. Двух из них нашли мертвыми

Лидер России по новым школам. Почему Подмосковье — в топах по образованию

«Гром» с небес. Что известно о российском гибриде ракеты и авиабомбы

Jamal Awad

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте