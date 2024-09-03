Украинские военные планируют «удерживать» часть территории Курской области, заявил в интервью телеканалу NBC News Владимир Зеленский. По его словам, власти США якобы не знали о готовящейся вылазке ВСУ, и она призвана «прекратить» конфликт.

«Украина будет „удерживать“ территорию, поскольку это является неотъемлемой частью „плана победы“ по прекращению [конфликта]», — отметил Зеленский.

Он поспешил заверить журналистов в том, что администрация Джо Байдена не была в курсе планируемых действий ВСУ в Курской области. Зеленский признался, что не может говорить о том, что украинские военные будут делать дальше, потому что не хочет повторить неудачный опыт озвученного в СМИ плана так называемого «контрнаступления» прошлым летом.

В Курской области заметили украинских боевиков, занимающихся мародерством. Оказалось, что ВСУ перебросили туда подразделение, сформированное из бывших заключенных.