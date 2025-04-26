Дубинский: если Зеленский откажется от мира, то Украина падет через полгода

Офис президента Украины передал Белому дому недостоверную информацию. Из-за больших боевых потерь страна проиграет не через три года, а спустя шесть месяцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале .

Он не согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что если украинский лидер Владимир Зеленский откажется от мирного соглашения, то через три года потеряет страну. Дубинский назвал этот прогноз крайней оптимистичным и основанным на недостоверных данных.

Депутат напомнил, что Россия отдает до 1,2 тысячи тел украинских бойцов ежемесячно. При этом офис президента Украины по-прежнему оценивает потери в 43,1 тысячу человек.

«Мой прогноз, — если Зеленский откажется от мира, то страну мы потеряем максимум через полгода. Подчеркиваю, мы! А не Зеленский. Зеленский — поедет с [главой офиса Андреем] Ермаком по гей-клубам* Лондона. Они — ничего не потеряют», — сказал Дубинский.

Ранее Трамп заявил, что конфликт с Россией произошел из-за притязаний Украины на членство в НАТО. Он усомнился в том, что вступление возможно.

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