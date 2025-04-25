RS: Украине и Евросоюзу придется согласиться с планом Трампа по Украине

Вошедшие в новый план президента США Дональда Трампа условия урегулирования конфликта не новы и основаны на здравом смысле. Украине и Евросоюзу придется согласиться принять их, сообщил военный эксперт Анатоль Ливен в журнале Responsible Statecraft .

«Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления», — заявил он.

Требования Трампа, по мнению Ливена, отвечают здравому смыслу. Прекращение огня вдоль нынешней линии боевого соприкосновения выгодно обеим сторонам, а членство Украины в НАТО невыполнимо даже без вето США. Военный эксперт заявил, что признание Крыма российским тоже выглядит логично, ведь полуостров вошел в состав страны путем референдума.

Поэтому киевский режим ничего не потеряет, если согласится на план Трампа. Автор статьи предупредил, что в обратном случае ответственной за срыв мирного урегулирования останется Украина. Страна поставит себя в рискованное положение, а страны Западной Европы столкнутся с выбором между глубоким унижением и огромной опасностью.

Пойти на компромисс призвал Украину президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, только США способны остановить конфликт.