Западные страны находятся в панике из-за серьезного продвижения российской армии в СВО. Об этом сообщило издание Strategic Culture.

«НАТО переживает панику из-за собственной репутации, поскольку чем дальше продвигается армия России, тем яснее руководство военного блока и лидеры Запада понимают, что их собственный авторитет падает», — отметили авторы материала.

Журналисты напомнили, что Европа хотела разместить на территории Украины десятки тысяч военных после заключения мирного соглашения, но успешное продвижение Вооруженных сил России делает эти планы практически несбыточными.

На этой неделе бойцы группировки войск «Юг» освободили Часов Яр в Донецкой Народной Республики, считавшийся одним из самых укрепленных опорных пунктов ВСУ. В Минобороны подсчитали, что боевики потеряли за 16 месяцев боев за город более 7,5 тысячи человек.