Минобороны: ВСУ потеряли в боях за Часов Яр более семи тысяч боевиков

Украинские войска потеряли более 7,5 человек личного состава в боях за Часов Яр. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что общее количество уничтоженной вражеской техники за время проведения боевых действий в городе составило: 11 танков, 55 бронированных машин и 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

Контроль над городом Часов Яр в Донецкой Народной Республике взяли бойцы Южной группировки российских войск, действующих на Краматорско-Дружковском направлении, в четверг, 31 июля. Бои за этот населенный пункт продолжались более года.

В пресс-службе Минобороны заявили, что задействованные в освобождении города десантники из Иванова, Костромы и Ярославля прошли более 20 километров под непрерывным огнем вражеской артиллерий и ударов беспилотников. После входа в Часов Яр бойцы зачистили более четырех тысяч зданий и вооружений и взяли в плен около 50 украинских боевиков.