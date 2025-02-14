Единственным работающим механизмом по урегулированию украинского конфликта станет соглашение, заключенное за спиной Евросоюза. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х .

«Единственная сделка, которая работает, — это та, которая будет заключена за твоей спиной, потому что ты подталкиваешь к конфликту, продажная ты ведьма», — сказал профессор.

Так Малинен прокомментировал заявление Каллас о том, что якобы любое соглашение, за спиной ЕС, окажется нерабочим.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейским лидерам не стоит рассчитывать на место за столом переговоров по Украине, так как чиновники ЕС делают «бесполезные заявления» и в целом не заслужили такого приглашения.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране. Она пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе, причем там будут присутствовать и представители Украины.