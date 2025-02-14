«Продажная ведьма». В Финляндии набросились на Каллас после слов о сделке по Украине
Профессор Малинен: украинский конфликт разрешит сделка, заключенная за спиной ЕС
Единственным работающим механизмом по урегулированию украинского конфликта станет соглашение, заключенное за спиной Евросоюза. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.
«Единственная сделка, которая работает, — это та, которая будет заключена за твоей спиной, потому что ты подталкиваешь к конфликту, продажная ты ведьма», — сказал профессор.
Так Малинен прокомментировал заявление Каллас о том, что якобы любое соглашение, за спиной ЕС, окажется нерабочим.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейским лидерам не стоит рассчитывать на место за столом переговоров по Украине, так как чиновники ЕС делают «бесполезные заявления» и в целом не заслужили такого приглашения.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране. Она пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе, причем там будут присутствовать и представители Украины.