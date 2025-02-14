Трамп анонсировал встречу представителей США, РФ и Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что представители России, США и Украины встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом [РФ Владимиром] Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что предстоящие контакты покажут, насколько достижимо урегулирование украинского конфликта. По мнению Трампа, стороны уже значительно продвинулись в вопросе разрешения украинского кризиса, писал RT.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России и глава Белого дома согласились с тем, что сложные проблемы нужно решать только с помощью мирных переговоров.

Ранее Песков рассказал, что российский и американский лидеры раньше встретятся в третьей стране, чем обменяются официальными визитами. Путин и Трамп уже договорились оперативно согласовать и провести рабочую встречу, причем в беседе фигурировала столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.